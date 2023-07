Il Friuli lancia la vendemmia turistica dal 1 settembre

10:13

A partire dal 1° settembre i wine lover potranno essere i protagonisti di una vendemmia turistico-didattica nelle cantine del Friuli Venezia Giulia che operano la raccolta manuale delle uve. Un’occasione per imparare i segreti del mondo del vino direttamente dai vignaioli esperti, immersi nei vigneti.

Il vendemmiatore turista è una delle ultime frontiere dell’enoturismo e il Friuli Venezia Giulia è la prima regione d’Italia ad aver firmato un protocollo d’intesa per offrire il valore di un’esperienza che quest’anno arricchirà l’offerta turistica della regione.



La vendemmia turistico-didattica, lanciata da PromoTurismoFVG e dall’associazione Città del Vino, prevede la possibilità per turisti e wine lover di vendemmiare nelle cantine del territorio regionale dal 1° settembre.



Gli interessati potranno vivere un’attività a carattere culturale e ricreativo della durata di qualche ora o mezza giornata che si svolgerà nelle aziende vitivinicole dove la vendemmia avviene ancora attraverso la raccolta a mano dell’uva. L’esperienza sarà adatta anche alle famiglie, le quali potranno godersi l’esperienza da “vendemmiatori” insieme ai propri bambini in totale sicurezza.



Sarà possibile prenotare direttamente nelle cantine coinvolte oppure scegliere i pacchetti comprensivi di soggiorno e vendemmia experience nelle strutture aderenti all’iniziativa.