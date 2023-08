Visit Tuscany si rifà il look: ecco il nuovo portale della Toscana

14:27

A 5 anni dalla sua messa online, visittuscany.com, il sito ufficiale della destinazione Toscana, fa un ulteriore passo avanti: nuova esperienza di navigazione, rinnovato design e incrementati livelli di accessibilità.

“Dopo cinque anni – sottolinea il presidente della Regione Eugenio Giani – il portale Visit Tuscany si rinnova. Anche se cinque anni possono sembrare pochi, in realtà nelle dinamiche del web e della comunicazione sono tantissimi. È giusto e doveroso che il portale principale della destinazione Toscana si evolva venendo sempre più incontro alle esigenze degli utenti, semplificandosi, rendendosi più accattivante, ma anche adottando adeguamenti per migliorare l’accessibilità ai contenuti. Dato che la promozione su web è la prima e principale vetrina della nostra promozione turistica, auspico che il nuovo Visit Tuscany colga nel segno, affascini, aiuti, faciliti i tanti turisti interessati a scoprire meglio la Toscana anche nella programmazione di itinerari”.



La revisione è stata pensata per rispondere alle nuove sfide della comunicazione web per semplificare e rendere intuitivo ogni momento di coinvolgimento e interazione con gli utenti.



Un altro importante cambiamento riguarda l’architettura dell’informazione che è stata semplificata per parlare a pubblici con diverse sensibilità ed esigenze attraverso tre principali direttrici/call to action: Ispirati, Esplora e Organizza.



Inoltre, il lavoro di revisione è stato finalizzato ad aumentare la presenza degli strumenti digitali a supporto del turista in destinazione e punta ad ulteriori evoluzioni in tal senso nel corso del 2024.



“Con lo stesso spirito innovativo siamo al lavoro per cambiare l’intero sistema digitale del turismo: dopo aver messo in rete gli uffici di informazione turistica della Toscana, è in produzione un grande hub di servizi per tutti gli operatori del turismo attraverso i quali accompagneremo sempre meglio i turisti italiani e stranieri anche durante il soggiorno in Toscana” aggiunge il direttore di Fondazione Sistema Toscana, Francesco Palumbo.