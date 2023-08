08:01

È stato pubblicato l’avviso pubblico del Decreto Appennini sul sito del Ministero del Turismo. Il decreto mette a disposizione 30 milioni di euro, destinati a finanziare investimenti presentati dagli esercenti di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, dai gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive, delle imprese di ristorazione e delle scuole di sci che svolgono l’attività nei comuni dei comprensori sciistici lungo la dorsale appenninica individuati tramite provvedimento dalle Regioni interessate.

I progetti presentati sono finanziati per un massimo di 3 milioni di euro e devono riguardare la realizzazione di uno o più interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione.



L’apertura dei termini per la presentazione delle domande, che devono pervenire esclusivamente tramite piattaforma informatica è fissata alle ore 12 del 16 agosto 2023 e terminerà alle ore 12 del 30 settembre 2023. Per accedere alla piattaforma basta cliccare su questo link.