Federalberghi Terme apre un confronto con il ministro Santanché

13:26

Un confronto con il Ministero partito oggi e che proseguirà con continuità da settembre. È questo il risultato dell’incontro fra Federalberghi Terme e il ministro del Turismo Daniela Santanchè.

“Siamo assolutamente convinti che questo sia un punto di partenza per una costante e fruttuosa collaborazione con il Ministero che guida il nostro settore – ha affermato il presidente di Federalberghi Terme Emanuele Boaretto –. Era importante per noi mettere in luce i passaggi essenziali del nostro ambito per potenziare e sostenere una realtà come la nostra, tanto incisiva per il comparto”.



L’obiettivo dell’associazione è quello di salvaguardare il termalismo medicale sì, ma puntando ad andare oltre, con un nuovo prodotto come il “Turismo della Salute” che sappia dare il meglio in termini di prevenzione e benessere.



“Nell'incontro con Federalberghi Terme si è ribadito che le terme italiane saranno un pilastro della strategia del turismo– ha affermato il ministro Santanchè -. Benessere, prevenzione e riabilitazione sono elementi fondamentali per il turismo destagionalizzato su cui si fonda la crescita dei territori termali”.