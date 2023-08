Vacanze e social, i trend dell’estate: mare e Sardegna in prima fila

di Gaia Guarino

09:29

I social media sono ormai il modo più veloce per condividere i ricordi delle proprie vacanze. Allo stesso tempo, sono il luogo in cui trovare idee, informazioni e ispirazione per nuovi viaggi.

Secondo una ricerca commissionata da Theoria a Inflead riguardo ai trend social dell’estate 2023, è emerso come 'estate' faccia rima con 'mare' soltanto su Instagram, dove il turismo balneare si piazza al primo posto (26,8% dei post) seguito dalla montagna (10,9%) e dal camping outdoor (7,2%).



Il low cost spopola invece su TikTok dove le destinazioni per budget più contenuti sono quelle pubblicate con maggiore frequenza (31,1%).



Infine, dando uno sguardo all'Italia, è la Sardegna a prendersi il titolo di 'summer queen'. Su Instagram, infatti, l'isola è menzionata nel 10,2% dei post esaminati a tema ‘destinazioni italiane’, seguita dalle città d’arte con Roma (7%) e Venezia (5,8%) in prima fila.



Bene anche Positano (5%), la Costiera Amalfitana e Capri (4,8%) con le Dolomiti (3,7%), la Puglia (2,8%), Milano (2,6%), Palermo (1,8 %) e Firenze (1,7%) a chiudere la Top 10.