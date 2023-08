Umbria, un bando per le fiere internazionali

14:00

Si rivolge a micro, piccole e medie imprese il bando pubblicato oggi dalla Regione Umbria dedicato alle fiere internazionali. Disponibile sul Bur (Bollettino ufficiale della Regione Umbria), si inserisce nell’ambito della manovra ‘Remix’, con cui l’amministrazione regionale intende favorire le imprese del terriorio.



Il bando Fiere internazionali - per cui sono state stanziate risorse complessive pari a 1 milione di euro elevabili a 2 milioni - permetterà di finanziare progetti di internazionalizzazione costituiti da più fiere, fino ad un numero massimo di cinque manifestazioni fieristiche realizzate sia in Europa che nei Paesi extra Ue, includendo anche le fiere digitali.



Il bando

La misura è rivolta a micro, piccole e medie imprese, che possono partecipare sia in forma singola che come rete. Il contributo concesso è a fondo perduto e va dal 50 al 70% della spesa, a seconda della dimensione dell’azienda e della tipologia di fiera, prevedendo un contributo maggiore per quelle realizzate a livello extra-Ue.

“Con l’uscita di questo nuovo bando - spiega in una nota l’assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Fioroni - si rafforza il supporto della Regione a favore dell’internazionalizzazione. A giugno avevamo pubblicato un bando per fiere da gennaio fino a novembre, un’iniziativa recentemente finanziata con ulteriori 400.000 euro. Con il nuovo bando Fiere copriremo le manifestazioni fieristiche da settembre fino a giugno 2024 e, all’interno della manovra Remix presentata ieri, è prevista anche una nuova edizione del bando Travel. Le imprese ora hanno effettivamente a disposizione strumenti efficaci per crescere e espandersi nei mercati esteri”.



Sarà possibile presentare domanda a partire dal 20 settembre fino al 29 dicembre 2023. La misura sarà gestita da Sviluppumbria.