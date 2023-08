12:08

Fine settimana difficile quello appena trascorso per la Sardegna. L’isola è infatti stata colpita, da Nord a Sud, da una serie di incendi che hanno costretto ad evacuare anche i turisti di alcune strutture per motivi di sicurezza.

“Non abbiamo notizie di hotel e villaggi danneggiati dagli incendi - dice il presidente di Federalberghi Sardegna Paolo Manca – e tutte le evacuazioni che sono state ordinate in questi giorni sono state per prevenzione, e non perché le strutture siano state interessate direttamente dal fuoco”.



Situazione sotto controllo

Una situazione, quindi, che secondo il presidente degli albergatori sardi, sta tornando rapidamente sotto controllo.



“Non abbiamo avuto neppure un allarme per ricollocare eventualmente i turisti in altri hotel, quindi il danno, che pure c’è stato per le attività agricole e in parte per la circolazione stradale, con le due arterie principali dell’isola parzialmente bloccate negli scorsi giorni, per il turismo è stato nullo. Solo qualche disagio dovuto, appunto, alle evacuazioni effettuate per sicurezza”. C.P.