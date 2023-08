Città regine del turismo in Italia: Roma al top

11:03

Nel turismo italiano vincono le città. Questo il quadro tracciato dal report 'La ricchezza dei comuni turistici', realizzato da Sociometrica e anticipato da ilsole24ore.com.

Pubblicità

Sulla base dei dati 2022 e delle previsioni di crescita per il 2023, Roma è il primo comune italiano per valore aggiunto generato dal turismo, con 8,5 miliardi. Seguono sul podio Milano, 3,6 miliardi; e Venezia, con 3 miliardi.



La top five continua con Firenze (2,5), Rimini (1,5) e Napoli (1,4).



Città più attrattive del mare

A favorire i grandi centri urbani rispetto alle mete balneari, la diversificazione dell’offerta turistica, che unisce cultura, eventi e manifestazioni sportive, possibilità di business per chi viaggia per affari e di formazione.



Altro punto a favore è l’offerta ricettiva, in particolare espansione a Roma e a Milano, nel mirino dei grandi investitori.



Gli affitti brevi

Il rapporto si sofferma poi sul fenomeno degli affitti brevi. Un segmento che genera effetti economici minori rispetto a quello dell’hotellerie. “Vediamo una divergenza del turismo tra il modello fondato sugli alberghi e quello sulle case private. Il primo ha un grande effetto economico, il secondo minore. In città come Roma, Milano, Firenze, Venezia, i due modelli convivono. Ma nelle località balneari del Sud assistiamo al dominio assoluto delle case private”, spiega al quotidiano Antonio Preiti, curatore dello studio, direttore di Sociometrica e docente di economia all’Università di Firenze.