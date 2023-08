Emilia Romagna, arrivi e presenze in aumento

13:27

Mare, montagna, terme e cultura. I turisti che hanno scelto l’Emilia-Romagna per il fine settimana o le vacanze sono aumentati, nei primi sei mesi dell’anno, del 9,2% per quanto riguarda gli arrivi e del 4,3% per le presenze rispetto allo stesso periodo del 2022. Sono due dei principali indicatori che mettono in evidenza come la regione stia registrando buone performance nonostante l’alluvione che a maggio ha colpito duramente la Romagna.

La fotografia del primo semestre 2023, su dati Istat elaborati dall’Ufficio statistica della Regione, fissa in 4 milioni e 845mila gli arrivi (3,6 milioni gli italiani e 1,2 milioni gli stranieri) e in 13 milioni e 800mila i pernottamenti (10,1 milioni italiani e 3,8 milioni dall’estero). I comuni della Riviera chiudono i primi sei mesi con un +2,1% sugli arrivi e uno -0,7% sulle presenze rispetto al 2022, mentre le città d’arte segnano rispettivamente +18,3% e +14,6%. Bene anche le... (continua a leggere su HotelMag)