Destinazione Sardegna Lavoro: al via l’avviso per le imprese turistiche

Prende il via l’Avviso da 40 milioni di euro, nel quadro del programma Destinazione Sardegna Lavoro. È rivolto alle imprese attive, che offrono beni o servizi in prevalenza ai turisti, o che svolgono attività legate alla produzione e alla commercializzazione di servizi turistici, operanti con i codici della classificazione delle attività economiche Ateco 2007.

Le imprese potranno inoltrare le domande per il contributo al costo salariale utilizzando l’applicativo creato ad hoc dalla Regione, dall’11 al 24 settembre per il target under 35 e dal 12 al 26 settembre 2023 per gli over 35.



L’aiuto consiste in una sovvenzione per le imprese che hanno assunto, a partire dal 1° marzo 2023 sino al 31 ottobre 2023, giovani sotto i 35 anni di età e/o disoccupati over 35, con contratti a tempo determinato, della durata di almeno un mese, o indeterminato a tempo pieno o part time. Per ciascuna assunzione... (continua a leggere su HotelMag)