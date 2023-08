Nuova polemica sugli scontrini: Porto Cervo, 60 euro per due caffè e due acque

13:03

Non bastavano i 'piattini di condivisione' o il taglio del toast a pagamento. Ad agitare le acque delle vacanze italiane ora c'è anche uno scontrino consegnato a due turisti romani in un locale di Porto Cervo.

Come riporta corriere.it, il conto presentato per due caffè e due bottigliette d'acqua è stato di 60 euro. Come precisa il sito web del quotidiano, bisogna precisare che la location era decisamente d'eccezione e che insieme ai caffè sono state servite due coppe di cioccolatini.



Alle richieste di spiegazioni dei due turisti il locale avrebbe risposto che "non si tratta di un semplice caffè ma di un'esperienza". Fatto sta che il conto presentato ha nuovamente sollevato la questione del 'caro vacanze'.