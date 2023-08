Bardonecchia sotto il fango: città metropolitana e protezione civile al lavoro per la viabilità

14:34

La Città metropolitana di Torino, la Protezione Civile e le forze dell'ordine sono al lavoro per ripristinare la viabilità nella zona di Bardonecchia, dopo la colata di fango e detriti che ha colpito la celebre località turistica piemontese.

Attualmente risulta chiusa la strada provinciale 216 del Melezet in direzione Valle Stretta; la chiusura potrebbe protrarsi per diversi giorni, come afferma una nota della Città metropolitana di Torino.



Al momento non si registrano vittime. Tutti i dispersi sono stati ritrovati; si contano al momento 120 sfollati.