Basilicata, primo semestre in rincorsa per il turismo

La Basilicata ha chiuso il primi 6 mesi dell'anno con un netto incremento per arrivi e presenze turistiche.

I dati comunicati dall'Apt Basilicata per il periodo gennaio-giugno segnano infatti un +25% per il numero di turisti e un +22% per le notti rispetto all'anno scorso.



Come riporta basilicata24.it, gli arrivi dall'estero hanno segnato un +52%, mentre le presenze degli stranieri un +44%.



Cifre al rialzo anche rispetto al 2019, con un incremento del 35% per gli arrivi dall'estero e del 23% per le presenze degli stranieri.