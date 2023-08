Le attrazioni più sorprendenti e quelle più deludenti d’Italia

14:59

Il Duomo di Parma, la Galleria Borbonica di Napoli, la basilica di San Miniato. Oltre, naturalmente, il Pantheon e il Colosseo. Sono queste le attrazioni turistiche che hanno registrato il maggior numero di commenti positivi secondo Preply, piattaforma di apprendimento, che ha stilato una graduatoria delle attrazioni turistiche italiane.

Per condurre l’analisi sono state selezionate le 60 attrazioni turistiche delle 50 città più popolose d’Italia con almeno 1500 recensioni sul sito di recensioni turistiche Tripadvisor.



Ai primi posti si piazzano quindi il duomo di Parma, la Galleria Borbonica di Napoli, la basilica di San Miniato.



Al contrario secondo la ricerca l'attrazione turistica meno apprezzata in Italia è la Casa di Giulietta a Verona, che ha lasciato delusi il 50% dei visitatori. Nella classifica delle attrazioni che più hanno deluso i turisti c’è anche il Parco divertimenti di Fiabilandia a Rimini e il Parco archeologico della Neapolis, deludenti per il 47% dei visitatori.