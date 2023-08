In Italia il turismo enogastronomico cresce, ma anche le contraffazioni nel food

12:05

Il turismo enogastronomico non conosce segnali di crisi anzi, da dopo il Covid, sta registrando per le mete italiane un vero e proprio exploit di richieste. Gli interessi enogastronomici per i prodotti tipici e l’agroalimentare del Made in Italy muovono, da soli, 1 turista su 4 (il 22,3% dei turisti italiani ed il 29,9% degli stranieri) secondo il rapporto sul turismo enogastronomico italiano 2023 dell’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico.

Leader mondiali

Stando ai dati dell’European Travel Commission l’Italia, oltre a essere nella top 3 delle destinazioni preferite dai turisti europei nel 2023, è leader mondiale del turismo enogastronomico: nel 2022 il 67% dei turisti italiani ha svolto almeno 5 esperienze enogastronomiche soprattutto in Sicilia, Emilia Romagna e Campania. Un dato in netta crescita sul 2021 (+25%) spinto dal 94% dei turisti italiani che ha svolto esperienze culinarie nei ristoranti e dal 74% di quelli che ha visitato luoghi di produzione nel 2021.



Il ruolo dei social

“Sicuramente uno dei fattori che ha influenzato l’aumento dell’interesse per questo settore sono le pubblicazioni fatte sui social con raccomandazioni e consigli di viaggio. Oramai, anche i ristoratori fanno grande attenzione all’uso di fotografia e influencer, a far diventare location e piatti ‘instagrammabili’” afferma Valerio Mancini, direttore del Centro di Ricerca Divulgativo della Rome Business School e curatore della ricerca “Il settore food in Italia. Tendenze nei consumi e sfide tra innovazione e lotta alla contraffazione”.



Il record dell'export

Dando uno sguardo alle esportazioni nel 2022 l'export italiano ha raggiunto un record di 28,5 miliardi di euro, con un aumento del +21% rispetto al 2021, superando Germania e Francia nell'Unione europea. Sono tuttavia oltre il 66% i prodotti agroalimentari Made in Italy contraffatti, secondo il Ministero dell’Interno (luglio, 2023). In particolare, sul fronte delle produzioni enogastronomiche illecite, sono gli Stati Uniti a registrare i fatturati più elevati, con 40 miliardi di euro, un terzo di tutti i ricavi del comparto.



“Per l’Italia il futuro del settore dipenderà dalla capacità di adattarsi alle esigenze dei consumatori, mantenendo alti standard di qualità e preservando l'autenticità dei prodotti alimentari attraverso l’uso delle certificazioni, da una maggiore attenzione alla sostenibilità, e sforzi ulteriori alla lotta alla contraffazione degli alimenti” conclude Davide Mondin, docente presso ALMA, Scuola Internazionale di Cucina Italiana, che ha curato il report con la Rome Business School.