Le azzurre della pallavolo e Venere: il video per 'Italia Open to Meraviglia'

In posa con la maglietta raffigurante la Venere scelta dal Ministero del Turismo. Le azzurre, campionesse europee in carica della Federazione Italiana Pallavolo, sono le protagoniste del video realizzato nell’ambito della collaborazione in atto tra il Ministero del Turismo e la federazione per richiamare la campagna promozionale il cui slogan è ‘Italia Open to Meraviglia’.

L’Italia sta ospitando in questi giorni la prima delle due rassegne continentali. Il viaggio delle azzurre di Davide Mazzanti, spiega il sito del Ministero del Turismo, ha preso il via il 15 agosto all’Arena di Verona, per poi proseguire a Monza, prima di arrivare a Torino, dove sono in questi giorni, e Firenze, sede di ottavi e quarti di finale.



Le città protagoniste

I Campionati Europei maschili invece prenderanno il via lunedì 28 agosto, quando i campioni del Mondo in carica di Ferdinando De Giorgi giocheranno la propria partita d’esordio all’Unipol Arena di Bologna contro il Belgio, per poi proseguire il percorso a Perugia e Ancona. Bari sarà la sede dove verranno giocati ottavi e quarti di finale. Sarà invece Roma ad ospitare le semifinali e le finali. Le nove città italiane sedi degli Europei femminili e maschili sono protagoniste sul portale Italia.it, grazie all’accordo di collaborazione tra FIPAV e il Ministero del Turismo.

Sulla piattaforma digitale, promossa dal dicastero del turismo, sono pubblicati una serie di approfondimenti sulle città coinvolte dalle competizioni.

Qui il video qui: https://youtu.be/tlb0CnDedds