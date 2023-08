Arriva il bando dell'Apt Basilicata per le imprese turistiche

17:35

E' dedicato al 'turismo delle passioni' il nuovo bando dell'Agenzia di promozione territoriale della Basilicata che si rivolge enti pubblici e privati, gestori, titolari, operatori di beni, attività e servizi in cinque ambiti tematici.

Il progetto, come riporta ansa.it vuole mettere in risalto il legame dei vari luoghi con il territorio, lo sport, l'ambiente e l'astronomia. In quest'ottica, il turismo delle passioni è "una modalità di viaggio verso una destinazione, alla ricerca di proposte generate da persone appassionate, con le quali condividere un momento di vita", come ha spiegato il direttore dell'Apt Antonio Nicoletti.