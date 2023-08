Emilia Romagna: gli arrivi dall’estero trainano l’estate

13:27

Grande ritorno degli stranieri in Emilia-Romagna, che hanno scelto tutte le mete turistiche regionali – mare, montagna, terme e città d’arte – facendo registrare incrementi sia di arrivi che di pernottamenti. In flessione, invece, i turisti italiani, alle prese con gli effetti della difficile congiuntura economica.

Secondo i dati provvisori Istat, elaborati dall’Ufficio statistica regionale, a luglio 2023 i turisti dall’estero hanno fatto registrare +10,3% di arrivi e +9,2% di presenze rispetto allo stesso mese dello scorso anno; l’aumento dei turisti tedeschi è del 7% per quanto riguarda gli arrivi e 6,9% per i pernottamenti.



Per quanto riguarda la Riviera, l'aumento è del 7,2% di arrivi e del 6,2% di presenze