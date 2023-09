Il Treno di Dante cancella le corse di settembre e ottobre

11:24

Cancellate le corse del Treno di Dante previste per settembre e ottobre. Le autorità competenti (in primis i soggetti gestori della rete ferroviaria) hanno confermato l’impossibilità di accesso e di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria a seguito degli eventi alluvionali e delle frane del maggio scorso, che hanno colpito la Romagna e le vicine colline.

Lo comunica la società Il Treno di Dante, che sottolinea come “le prenotazioni e le richieste per le corse di settembre e ottobre stavano andando molto bene e proiettavano il Treno di Dante verso una stagione autunnale migliore rispetto a quella del 2022”.



Con la cancellazione delle corse in programma nei mesi di settembre e ottobre verranno ora rimborsati i biglietti e i pacchetti turistici già venduti.