Affitti brevi, Sala: “Milano potrebbe seguire New York”

11:58

Milano potrebbe seguire le orme di New York sugli affitti brevi. Per il sindaco del capoluogo lombardo Beppe Sala è necessaria una stretta e il modello adottato dalla Grande Mela potrebbe essere il più efficace. “Milano vorrebbe fare una cosa simile a quella di New York e cioè di lavorare sul numero di giornate e poi sul numero di appartamenti”, ha dichiarato il primo cittadino - riporta La Presse -, precisando che “tra il bianco e il nero bisogna trovare il grigio giusto. Non si possono avere 20.000 appartamenti dedicati agli affitti brevi, la preoccupazione è che si colpisca il turismo ma il turismo in ogni caso sta crescendo. Quello che importa a noi è la gestione dell’offerta dei pacchetti”.

“Non ce l’ho con il mio concittadino che ha un appartamento in più e lo affitta, ce l’ho con chi in questi anni ha fatto razzia e poi ha immesso gli appartamenti solo sul mercato degli affitti brevi - ha sottolineato ancora Sala -. A Milano è successo, ci sono intere palazzine che hanno avuto quella destinazione”.