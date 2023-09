Onorato, Roma: “Grandi eventi cruciali per la crescita dei flussi e degli investimenti”

10:54

I grandi eventi sono una risorsa per la crescita della Capitale. Ne è convinto l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma, Alessandro Onorato, che in occasione dell’incontro ‘Turismo e Grandi eventi: un’occasione unica per pianificare e sviluppare il territorio’ ha dichiarato: “I grandi eventi concertistici e sportivi, come la Ryder Cup, l’arrivo del Giro d’Italia, i mondiali di Skate, contribuiscono a nuovi flussi turistici e ad una comunicazione moderna e tutto questo genera lavoro e investimenti”.

Per l’assessore, riporta AdnKronos, “il brand Roma è un brand unico, noi stessi romani non ci rendiamo conto di quanto sia efficace”. E ne hanno dato prova gli appuntamenti ospitati dalla Capitale negli ultimi mesi. “I grandi eventi concertistici di artisti internazionali che scelgono Roma come unica tappa italiana del loro tour dimostrano che Roma ha recuperato quell’appeal che aveva perso”, ha affermato, aggiungendo che “Roma ha tantissimi fondi, abbiamo l’opportunità grazie al Giubileo e al Pnrr, di recuperare tanto tempo perso”.