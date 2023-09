Stagione neve del Friuli Venezia Giulia: nuove tariffe per attrarre i giovani

13:31

Con la stagione invernale 2023/2024 il Friuli Venezia Giulia introduce una modifica al tariffario per l’utilizzo degli impianti sciistici di risalita. L’iniziativa della giunta regionale, ha lo scopo di avvicinare sempre di più i giovani alla pratica dello sci e far crescere nuovi fruitori dei comprensori sciistici regionali.

Sarà pertanto istituita un’unica categoria ‘Junior’, valida dagli 8 ai 19 anni d’età, si legge su Hotelmag, che dà diritto al 75% di sconto su tutte le tipologie di skipass. Viene, inoltre, confermata la completa gratuità per i bambini al di sotto degli 8 anni, sugli impianti di trasporto a fune, così come rimangono invariate le tariffe scolastiche a stagione unica. Diverse anche le agevolazioni previste a sostegno delle famiglie. “Oltre a quelle già citate – ha evidenziato l’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini -, abbiamo ritenuto essenziale salvaguardare le scontistiche del 30% su Cartaneve e del 25% su Sci@sempre e mantenere, sia per le famiglie che per gli individuali, la riduzione del 10% sugli skipass stagionali nel periodo di prevendita”.



Tra le novità principali della nuova stagione neve Fvg figura anche l’ampliamento dei Comuni nei quali i residenti possono chiedere skipass locali a tariffa agevolata e validi sul polo di emissione.



Per quanto riguarda il prezzo intero degli skipass invernali, l’aumento oggettivo dei costi di gestione e manutenzione degli impianti ha determinato un incremento tariffario del 10% rispetto all’ultima stagione: “Considerato – ha aggiunto Bini – che nell’ultimo decennio le tariffe invernali nella nostra regione sono rimaste pressoché invariate, i prezzi degli skipass in Friuli Venezia Giulia rimangono tra i più competitivi”.



È stata definita anche la data di apertura degli impianti, prevista per venerdì 8 dicembre, compatibilmente con l’ammontare delle precipitazioni nevose, mentre la chiusura è fissata al 1° aprile (Pasquetta), con un periodo di alta stagione compreso tra il 18 dicembre e il 17 marzo.