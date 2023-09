Leolandia, dopo Bluey arriva Bingo

09:20

New entry a Leolandia. Nel parco a tema arriva Bingo, sorellina di Bluey, cucciola di Blue Heeler protagonista dell’omonima serie di animazione di successo.

I bambini e le loro famiglie possono ora partecipare al loro mini-live show, giocare a Keepy Uppy senza far mai cadere il pallone a terra e imitare le loro beniamine cimentandosi nella prova del Cane Copione.



Non mancheranno le occasioni per una foto ricordo. Al termine dell’esperienza, infatti, i piccoli potranno salire sul palco e per un’istantanea insieme alle due sorelline.