Open air, nel 2023 numeri ancora in crescita

12:55

Faita FederCamping annuncia una stagione positiva per l’open air, che si conferma in crescita rispetto al 2022. I primi dati affluiti dalle regioni confermano le previsioni contenute nell’analisi del Ciset, che indicano una crescita degli arrivi e delle presenze globali del 3%.

Si tratta di 315 mila ospiti in più con un incremento di circa un milione 950mila presenze. Questi dati portano gli arrivi totali (nazionali e stranieri) a 10 milioni 850mila con 66 milioni 950mila presenze. La permanenza media è di poco superiore ai 6 giorni per ospite, in flessione rispetto allo scorso anno. Il fatturato complessivo del comparto sale a poco meno di 6 miliardi di euro.



L’andamento, che potrebbe ulteriormente migliorare nel periodo di chiusura di stagione, conferma la forte crescita della modalità all’aria aperta, saldamente al secondo posto dopo gli alberghi nel gradimento degli ospiti. In forte crescita anche le presenze di ospiti dotati di veicoli ricreazionali, +10% rispetto al 2022.



Secondo le indicazioni provenienti dalle associazioni regionali aderenti, localmente si è registrata una crescita marcata tanto nelle regioni del Nordest quanto nel Nordovest, in media del 4% (arrivi e presenze), stabile il Centro, in contrazione il Sud e le isole anche a causa del clima sfavorevole dei mesi di giugno e luglio. Alto il tasso di fidelizzazione dei nuovi ospiti, in particolare italiani, che avevano provato la vacanza all’aria aperta sulla scia delle restrizioni post-Covid e che hanno premiato in particolare le strutture che hanno investito sul proprio prodotto innalzando gli standard qualitativi ed i servizi.



Secondo Alberto Granzotto, presidente di Faita-FederCamping “I nostri ospiti scelgono la vacanza all’aria aperta sempre più numerosi ma anche con una maggiore attesa di servizi, per questo motivo il settore in generale e le aziende più avvedute in particolare sono da tempo impegnati a migliorare i livelli di sostenibilità, accessibilità e qualità del prodotto, in un percorso che la Federazione supporta e che comincia a produrre tangibili frutti".