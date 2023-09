A Gardaland torna l’Oktoberfest

21:00

Torna Gardaland Oktoberfest. L’evento annuale che porta nel parco le atmosfere del celebre festival di Monaco di Baviera prenderà il via il prossimo 16 settembre.

Fino al 1° ottobre profumi, sapori, show e momenti di intrattenimento a tema intratterranno i visitatori.



Le giornate avranno inizio con un nuovo Welcome Show a tema. Non mancheranno poi appuntamenti musicali per ballare sulle tipiche note bavaresi, nonché i bretzel abbinati alla birra, tipiche balle di fieno e Alberi della Cuccagna Bavarese.



Ispirandosi al teatro Schicht (attrazione presente all’Oktoberfest in forma permanente dal 1869) il Teatro della Fantasia di Gardaland diventerà, per l’occasione, Magisches Theatre ospitando il mago Alter Ego.



Il Buffalo Stage, invece, sarà caratterizzato da PROST! uno spettacolo di giocoleria, magia e comicità.



'Experience' culinarie permetteranno, inoltre, di assaporare i sapori tipici bavaresi.