Santanchè: “Made in Italy grande traino per il turismo”

12:20

“Il marchio ‘Italia’ ricopre il primo posto sia per influenza culturale che per patrimonio, e il secondo posto per attrattività turistica”. Così la ministra del Turismo, Daniela Santanchè (nella foto), commenta i dati sui saldi estivi diffusi dalla Federazione Moda Italia-Confcommercio, dai quali emerge una forte spinta ai consumi da parte dei turisti stranieri.

Per la titolare del Mitur, il brand Italia “è il nostro punto di forza, biglietto da visita e leva attrattiva per i turisti di tutto il mondo, e quindi non mi stupisce che i saldi estivi abbiano calamitato ingenti flussi di visitatori americani, arabi, inglesi e, su tutti, cinesi; ma anche - per quanto riguarda l’Europa - francesi, belgi e olandesi. Tutti turisti tradizionalmente altospendenti, per l’occasione attratti dalla possibilità di acquistare prodotti italiani, sinonimo di qualità e unicità, a prezzi in saldo”.



“I dati emersi - conclude Santanchè - confermano, di conseguenza, che il legame tra ‘made in Italy’ e turismo forma un binomio vincente che porta un vantaggio competitivo per l’intera economia italiana, motivo per cui questo è un settore in cui il governo crede e investe sin dalla sua formazione”.