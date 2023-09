Fondo impianti di risalita, estesa fino alle ore 17 la finestra per l’invio delle domande

15:04

C’è tempo fino alle 17 per accedere alla piattaforma informatica per l’invio delle domande per il Fondo impianti di risalita. Lo comunica in una nota il Ministero del Turismo, “in considerazione delle criticità tecniche riscontrate in fase di compilazione da alcuni utenti” nel corso della mattina odierna.



Per consentire il corretto inoltro delle istanze di partecipazione in corso di redazione, il Mitur ha esteso fino al pomeriggio la finestra per la richiesta dei contributi (30 milioni per l’anno 2023).

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Ministero.