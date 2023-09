Il Piemonte apre le porte delle fortificazioni: via all’iniziativa ‘Forti Fortissimi!’

15:55

Una tre giorni che vedrà protagonisti in Piemonte i forti di Exilles, Fenestrelle, Gavi, Vinadio e la Cittadella di Alessandria, con un ricco calendario di appuntamenti che si dipanerà da venerdì 29 settembre a domenica 1° ottobre.

Si chiama ‘Forti Fortissimi!’ l’iniziativa di valorizzazione turistico-culturale del territorio che vede uniti la Regione Piemonte e la Fondazione Compagnia di San Paolo. “Le fortificazioni rappresentano la nostra identità - ha sottolineato l’assessore alla cultura, turismo e commercio Vittoria Poggio -. E oltre all’imponente bellezza che offrono ai visitatori, sono capsule del tempo, luoghi pedagogici che attraggono migliaia di turisti e studiosi ogni anno. Il programma unisce momenti di formazione e svago per un pubblico ampio. Per questo abbiamo messo a disposizione il meglio per arricchire l’offerta culturale della nostra regione, che già oggi si attesta tra le migliori per la varietà dei progetti”.



Le attività

La manifestazione coniuga aperture straordinarie e visite guidate ai siti, spettacoli teatrali e attività outdoor. Per un week-end le cinque fortezze piemontesi si uniranno in un unico circuito museale e culturale diffuso con proposte pensate per un target diversificato di visitatori e turisti, che include appassionati di storia, cultura, natura, ma anche giovani e famiglie. In particolare, proprio per il pubblico di famiglie con bambini è stata prodotta una serie di podcast, disponibili su tutte le piattaforme audio, che invitano alla scoperta dei forti piemontesi attraverso il linguaggio fantastico delle fiabe della buonanotte.



Saranno previste, inoltre, per ognuno dei cinque forti, visite guidate con servizio di bus andata-ritorno da Torino. A coordinare l’intera iniziativa è la Fondazione Artea, già protagonista della valorizzazione e gestione degli spazi espositivi del Forte di Vinadio, in partenariato con Associazione Abbonamento Musei, Fondazione Piemonte dal Vivo, Visit Piemonte, e in collaborazione con enti, associazioni e stakeholder locali, direttamente o indirettamente coinvolti nella gestione e animazione dei forti.



Il piano di valorizzazione

L’iniziativa Forti Fortissimi! rappresenta una prima azione di un più ampio piano di valorizzazione culturale e di promozione turistica del sistema delle fortificazioni piemontesi, sul quale la Regione Piemonte e la Fondazione Compagnia di San Paolo hanno convenuto di agire congiuntamente in una prospettiva di crescita e sviluppo sostenibile dei territori. Partendo da uno studio di fattibilità sui forti regionali, commissionato dalla Regione Piemonte alla Fondazione Artea e sostenuto dalla Compagnia, si è potuto evidenziare lo stato dell’arte di alcuni dei molteplici presidi di origine militare disseminati sul territorio regionale e si è delineato un piano pluriennale di sviluppo.