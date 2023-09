Fico chiude per 4 mesi: il parco di Farinetti si trasforma

11:49

Fico chiuderà i battenti a fine anno. Ma non sarà un addio: il parco del cibo progettato e voluto da Oscar Farinetti (già creatore di Eataly) riaprirà ad aprile per rinascere trasformato dopo quattro mesi di lavori.

Come riporta corriere.it è stato lo stesso patron del parco ad annunciare la chiusurà che avverrà il prossimo 31 dicembre.



Diverse cose del resto sono cambiate già negli scorsi mesi per il parco: dopo aver chiuso il bilancio con una perdita di 6 milioni e 18 milioni di debiti, Farinetti e Coop Alleanza hanno salvato la struttura con un aumento di capitale e l'imprenditore ha assunto la gestione diretta della società con un nuovo amministratore delegato, ovvero Piero Bagnasco.



Dopo i lavori, ad aprile del 2024 il parco si trasformerà in Grand Tour Italia, come ha annunciato lo stesso Farinetti. Il nuovo format sarò un viaggio tra l'Italia e le Regioni, con l'ingresso del parco in Val d'Aosta e l'uscita in Sicilia e Sardegna, con un passaggio attraverso tutta la Penisola.