A Movieland è tempo di Halloween: gli appuntamenti

19:42

Arriva Halloween a Movieland-The Hollywood Park. Dal 30 settembre fino al 31 ottobre il parco si animerà con personaggi in maschera ed eventi a tema.

Tra gli appuntamenti, ‘Stranger Days’, dedicato alle serie tv più in voga che si svolgerà il 14 e il 15 ottobre; ‘Days of the Ghosts’, il 21 e 22 ottobre; e ‘Krampusp’ il 28 ottobre.



Chiusura il 31 ottobre con l’Halloween Night. In questa giornata il parco sarà aperto dalle 10 alle 24. Un ricco programma di eventi creeà un’atmosfera da film horror. Non mancherà poi il dj set.



Per il tutto il mese e durante gli eventi, non mancheranno attività per grandi e piccini, come ‘Labyrinth with Granny’, ‘Master Chef’, ‘Truccabimbi’ e ‘Dolcetto o Scherzetto?’.