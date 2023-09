Le nuove stagioni della Sicilia: intervista a Elvira Amata

12:07

Numeri in crescita per il turismo in Sicilia. Nonostante le criticità legate all’incendio all’aeroporto di Catania dello scorso luglio, la Regione si prepara ad archiviare un altro anno con il segno più.

“Il dato cumulato del periodo gennaio-agosto 2023 - sottolinea l’assessore al Turismo, Elvira Amata - fa rilevare ben 11.274.741 presenze che, se confrontate con il 2022, segnano una variazione positiva del 7,4%". Ma, aggiunge, "poiché ci sono ancora strutture ricettive che non hanno provveduto a trasmetterci i dati, con buona probabilità tale valore è destinato a salire”.



A far riflettere Amata è però lo spostamento dell’interesse dei viaggiatori verso i mesi di spalla: “In bassa stagione la Sicilia ha registrato incrementi nel numero di presenze, specie straniere, superiori a quelli registrati nei mesi estivi. Questo è un dato in qualche modo nuovo che ci consente di affermare che la governance del settore, che ha tra i suoi obiettivi la destagionalizzazione, sta andando nella giusta direzione”.



Una scelta che ha portato a puntare su prodotti specifici quali i Treni Storici, che, evidenzia l’assessore, “narrano la Sicilia attraverso una forma di turismo lento e sostenibile” e su un ricco calendario di eventi che andrà avanti tutto l’inverno. Partiranno inoltre a breve “apposite campagne digitali e sui social allo scopo di ricordare sempre più - prosegue Amata - che la Sicilia, grazie alla grande varietà della sua offerta culturale e naturalistica, è una destinazione ideale per ogni stagione dell'anno”. A. D. A.