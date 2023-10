di Remo Vangelista

08:03

Adesso che le polemiche sono scivolate fuori da giornali e social possiamo dire anche noi 2 cose semplici su Christian Greco. Il direttore del Museo Egizio di Torino finito al centro di una bufera dal sapore politico.

Greco, come prima cosa, è un grande propulsore del motore turistico e (piccolo particolare non irrilevante) resta un fuoriclasse.



Il Museo Egizio vale circa 1 milione di ingressi all’anno e Torino ha indubbiamente beneficiato della progressione del museo, acquisendo tono nel panorama turistico nazionale. Visto che si sono viste negli ultimi anni flotte di visitatori provenienti da oltre frontiera. Insieme al presidente del museo Evelina Christillin, il direttore ha portato visibilità e visitatori, immagine e consistenza.



Per dirla in modo semplice: quelli bravi vanno lasciati lavorare. Va bene il confronto politico, ma senza pregiudizi e attacchi in ordine sparso.