Marche: bando da 2 milioni di euro per i comuni del cratere del sisma

13:46

Regione Marche e Atim finanziano, per un totale di 1,9 milioni di euro, le domande al bando per la realizzazione di eventi promozionali e di valorizzazione a fini turistici nei Comuni del cratere del sisma nell’ambito dell’intervento “#destinazionemarche – The ideal place for a better life”.

“Il bando – ha spiegato il presidente della Regione, Francesco Acquaroli – era rivolto ai Comuni del cratere, che in sinergia hanno organizzato eventi promozionali per il rilancio del territorio puntando sulla valorizzazione delle bellezze paesaggistiche, storiche e culturali, ma anche sulle eccellenze enogastronomiche, sulla manifattura, sull’artigianato tradizionale e sull’intrattenimento. La risposta dei Comuni è stata immediata, e si è riusciti a soddisfare tutte le richieste pervenute, che daranno vita, in questi mesi autunnali, a un calendario di eventi in 49 Comuni, puntando anche alla destagionalizzazione nei borghi colpiti dal terremoto”.



Grazie alle risorse accordate dalla Regione, l’Agenzia per il Turismo e per l’Internazionalizzazione delle Marche è stata in grado di sostenere 38 progetti presentati da 49 Comuni del cratere, per favorire l’incremento e la destagionalizzazione dei flussi turistici e la promo-commercializzazione dei prodotti turistici marchigiani. “Riteniamo – ha detto il direttore dell’Atim, Marco Bruschini -che il turismo sia un grande volano di sviluppo per queste zone, particolarmente attrattive anche per i turisti stranieri, ma ancora poco conosciute. La storia che si respira tra le mura medievali, i profumi della tavola, le tradizioni degli artigiani che ancora lavorano nelle loro botteghe circondati dalle nostre colline sono un’esperienza da vivere, come suggerisce il nostro slogan: Let’s Marche!”.