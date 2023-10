Santanché: i dati Cdp sui flussi stranieri confermano la centralità del comparto

09:34

“I dati dell’analisi diffusa da Cdp sul turismo sono, per noi, la conferma delle potenzialità del comparto che può rapidamente diventare il primo contributore alla crescita del Pil nazionale”. Daniela Santanché evidenzia la centralità del comparto, che secondo Cassa Depositi e prestiti ha portato in Italia nei mesi estivi 100 milioni di presenze internazionali.

“L’analisi delle potenzialità della prossima decade – dice ancora Santanché - deve essere la bussola che ci guiderà nelle scelte a supporto del comparto”.



“Due i dati che accolgo con piacere – prosegue il ministro – sono quello per cui il turismo in Italia è attento alla sostenibilità, risultando una dei cinque Paesi meno inquinanti dell’Unione Europea e quello per cui i prossimi grandi eventi in agenda – dal Giubileo alle Olimpiadi di Milano-Cortina – possono fungere da catalizzatori per i potenziali 30 milioni di arrivi internazionali. Questi due dati, oggi, trovando un autorevole riscontro, ci consentono di proseguire il percorso che, come governo, abbiamo già tracciato e su cui viaggerà il turismo nei prossimi anni.”



“Abbiamo di fronte a noi una sfida importante – conclude il ministro – che può essere vinta grazie all’aiuto e alla passione di tutti i grandi professionisti che lavorano in questa straordinaria industria”.