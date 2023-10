08:35

“Si ricorda le grandi città che si fermavano per intere settimane e tutti i negozi chiusi? Oggi non è più così, si va verso un modo diverso, e oserei dire più intelligente, di fare le vacanze”. Il ministro del Turismo Daniela Santanchè (nella foto), nell'intervista esclusiva pubblicata sull'ultimo numero di TTG Magazine, riassume così i cambiamenti del turismo negli ultimi anni e in particolare nella scorsa stagione.

“Le do un dato a settembre - spiega -: le strutture ricettive online segnalano il sorpasso dell’Italia su competitor come Spagna e Francia per il prodotto fuori stagione”. Un trend sempre più evidente, dunque, che gli addetti ai lavori non devono temere, ma anzi assecondare.



Adv e t.o. parlano di un agosto meno smagliante e di mesi di spalla sorprendentemente richiesti: si andrà sempre di più verso una redistribuzione dei flussi turistici?

Sì, ci sarà sicuramente un modo diverso di fare le vacanze. Dobbiamo dimenticarci le grandi città deserte, oggi il mondo del lavoro è cambiato, c’è lo smart working e, soprattutto, c’è la volontà da parte dei turisti di spezzettare le vacanze e di scegliere periodi meno affollati o anche meno costosi.



La filiera, con preoccupazione, ha però parlato di un agosto sottotono…

Tanti hanno detto che agosto è andato meno bene degli anni scorsi, ma anche l’anno prossimo sarà così. Quello che, forse, non è stato sottolineato abbastanza è che abbiamo avuto una primavera e anche un settembre nettamente superiori alle aspettative. Gli operatori dicono addirittura che settembre e ottobre dovrebbero valere 10 milioni di italiani in viaggio. Inoltre, le piattaforme online segnalano per l’Italia un tasso di prenotazioni alberghiere superiore a quello di Spagna e Francia. La destagionalizzazione non è un’idea campata in aria, ma una realtà che vediamo consolidarsi.



La modifica del calendario scolastico, di cui ciclicamente si continua a parlare, potrebbe aiutare?

Non penso e, lo dico da mamma, anche chiusure così lunghe mettono già le donne lavoratrici in grande difficoltà.



