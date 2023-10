Sicani Villages: nasce la rete per scoprire i piccoli borghi della Sicilia

14:23

Debutto ufficiale a TTG Travel Experience 2023 per Sicani Villages, la rete dei Borghi Sicani, che raggruppa attori dell’accoglienza locale, nato con l'obiettivo di unire e raccontare luoghi e persone di un territorio siciliano che si estende dalla costa Sud sino all’entroterra, abbracciando un comprensorio di 29 comuni tra le province di Agrigento e Palermo.

L’offerta turistica racchiude le proposte di tour operator, local insider, strutture ricettive, e punta sull’accessibilità e sulla sostenibilità per ripensare la fruizione dei piccoli borghi in chiave slow e garantire ai viaggiatori un’immersione autentica nel territorio. Ed è proprio l'offerta esperienziale-relazionale dell’entroterra - come sottolinea una nota di Sicani Villages - ad aver giocato un ruolo cruciale nella nomina di Agrigento, una delle porte di accesso al territorio dei Sicani, a ‘Capitale della Cultura 2025’.