“Avvicinare i mercati emergenti, con un’offerta che guardi alle ultime tendenze di viaggio e che si avvalga dell’ausilio delle nuove tecnologie. L’amministratore delegato di Enit, Ivana Jelinic (nella foto), traccia per TTG Italia la rotta della promozione del brand Italia, fornendo una lettura lucida delle criticità e delle potenzialità del sistema turistico della Penisola.

Su quali pilastri si sviluppa la strategia di promozione per i prossimi anni? Vi sono investimenti in programma?

Stiamo operando su mercati nuovi come, per esempio, gli Emirati Arabi e potenziando una nuova strategia che guarda all’Oriente, sia alla Cina che al Giappone. I mercati emergenti ci offrono spunti di riflessione e di modernizzazione che non possiamo non cogliere. È per questo che le tecnologie entreranno a far parte sempre di più della strategia di promozione del brand Italia.



E Open to Meraviglia?

La campagna di promozione della Venere continua in tutto il mondo, declinata per mercati di riferimento. E a breve diventerà addirittura un videogame.



La sua impressione nel promuovere l’Italia nel mondo? Qual è attualmente la percezione del nostro Paese?

L’Italia è tra le mete di destinazione predilette a livello internazionale. Soprattutto..."



