14:22

Una stagione turistica partita in ritardo a causa del maltempo, ma che “tuttavia ha potuto prolungarsi grazie a un settembre soleggiato”. A confermare lo spostamento delle prenotazioni sui mesi di spalla è Federico Caner, assessore al Turismo della Regione Veneto.

“La scelta delle persone di viaggiare nel mese di settembre è sicuramente dovuta in parte alle ottime condizioni meteo, mentre dall’altra alla minor capacità di spesa che - sottolinea Caner - ha spinto molti turisti a posticipare le proprie ferie in periodi diversi”.



Nel complesso, “le città d’arte, le terme e la montagna sono le destinazioni che registrano i dati migliori nel confronto con l’anno precedente”, mentre “il mare e il lago vedono invece una lieve flessione di qualche punto percentuale anche nei mesi di giugno e luglio per quanto riguarda le strutture ricettive”.



In tenuta, invece, i campeggi per i quali, nota Caner, “si denota una performance elevata simile a quella dello scorso anno, segno della tendenza dei turisti a preferire sempre più un turismo all’aria aperta a contatto con la natura”. A. D. A.