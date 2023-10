Alluvione Romagna: Fiavet in eductour nelle zone colpite

12:46

Un viaggio nelle zone della Romagna toccate dall’alluvione di maggio. Si è svolto il 9 e 10 ottobre l’educational tour sviluppato da Fiavet E.R. in collaborazione con l’Azienda di Promozione turistica regionale e la Destinazione Romagna.

Il tour, riservato alle agenzie di viaggi, si configura sia come un progetto di solidarietà che come un sostegno al rilancio turistico, con lo scopo di portare nuova economia sul territorio attraverso le adv che vi hanno partecipato.



Vi saranno poi anche incentivi regionali a disposizione per cofinanziare la programmazione turistica futura della destinazione.