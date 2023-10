Lotta contro l'overtourism: la ricetta per la sostenibilità in 5 città italiane

21:00

A TTG Travel Experience 2023 si è parlato anche di grandi città e overtourism in un incontro organizzato e promosso da Enit e che ha portato a confrontarsi Barbara Casagrande, segretaria generale del Ministero del Turismo, Alessandro Onorato, assessore a Turismo del Comune di Roma, Luigi Carbone, presidente della Commissione Turismo della Città di Napoli e Maria Elena Rossi, direttrice Marketing e Promozione Global di Enit.

Gdits (Grandi Destinazioni Italiane Turismo Sostenibile) è il nome di un progetto partito 9 anni fa e che sta vivendo nuova vitalità, come ha spiegato Casagrande: “Il Ministero del Turismo ha stanziato 6 milioni di euro tramite il Fondo di Sviluppo e Coesione nell’ottica di favorire la sostenibilità delle 5 città (Roma, Milano, Napoli, Firenze e Venezia) che accolgono la maggioranza dei flussi turistici".



Ha poi aggiunto: "Si sta facendo un grande lavoro per valorizzare le aree interne, i piccoli borghi, i siti meno conosciuti per decongestionare le città e renderle più fruibili da tutti”. M. T.