La riscoperta del turismo nautico

di Elisabetta Canoro

10:05

“La vacanza in barca è finalmente riconosciuta a tutti gli effetti come un segmento turistico”. Esordisce così Francesco Di Filippo (nella foto), dirigente del Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica Dipartimento Agricoltura Regione Abruzzo e coordinatore Commissione Turismo e Industria Alberghiera della Conferenza delle Regioni, all’incontro dal tema 'Turismo nautico, la vacanza in barca per viaggiare in modo sostenibile e slow' che si è tenuto ieri a TTG Travel Experience.

Nel corso dell'evento Di Filippo ha presentato il progetto 'Italia vista dal mare -Scopri dove ti porto'.



È dal 2014, con i marina resort, che le strutture portuali turistiche vengono equiparate alle strutture ricettive all’aria aperta, ma è solo con l’accordo di Programma del Ministero del Turismo e Regioni italiane, nell’ambito del piano di promozione 20-23, che la regione Marche, capofila delle regioni italiane per la promozione del turismo attivo, affida ad Assonautica la valorizzazione del turismo nautico.