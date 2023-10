16:28

“Un’esperienza unica e autentica”. Il ministro del Turismo Daniela Santanchè in fiera definisce così il turismo escursionistico organizzato che, spiega, “consente alle persone di cambiare struttura e località di pernottamento lungo il percorso”.

Una tipologia di offerta che vede il nostro Paese primeggiare tra le destinazioni: “È soddisfacente sapere - precisa Santanchè - che l’Italia è la scelta preferita dai più importanti mercati di riferimento come Regno Unito, Francia e Germania, che indicano la nostra nazione come una destinazione principale per questo tipo di viaggio”.



Un riconoscimento che, aggiunge il ministro, è il risultato di un impegno costante “nel promuovere la bellezza dei nostri paesaggi naturali, dei nostri cammini e delle nostre tradizioni, e che - al contempo – ci aiuta a sviluppare ulteriormente le politiche a sostegno del segmento lento, al quale è dedicato un apposito spazio all’interno del piano industriale del settore”.



Il supporto del Governo

Il comparto è già stato sostenuto dal Governo con interventi mirati come i 25 milioni del Fondo per il turismo sostenibile e l’iniziativa ‘Roma Caput Mundi’ che, come spiega Santanchè, “in ambito Pnrr individua 500 milioni di euro per creare nuovi percorsi e valorizzare le aree verdi in connessione del Giubileo 2025”.