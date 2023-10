di Amina D'Addario

08:03

Se opportunatamente stimolato “l’impatto sull’indotto del turismo delle radici potrebbe arrivare a 8 miliardi di euro in più l’anno”. Ad accendere i riflettori su questo segmento particolare dell'incoming è stato Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, aprendo il convegno a TTG Travel Experience sul 2024, dichiarato appunto l’anno del turismo delle radici.

“Il nostro è un Paese relativamente piccolo con una popolazione di neanche 60 milioni di abitanti, eppure conta nel mondo un numero tra i 60 e gli 80 milioni di discendenti, oltre ai 5 milioni di cittadini italiani che attualmente vivono all’estero”.



Occasione per il mercato

Numeri impressionanti che, secondo Sangalli, “rivelano l’importanza di un mercato fatto di persone che ambiscono a consumare prodotti italiani e che vogliono visitare l’Italia”.



Di qui l’importanza di cogliere le opportunità di un segmento “che tanti operatori non hanno ancora preso in considerazione”, ma che invece “potrebbe incoraggiare la nostra offerta a evolvere in nuove direzioni”.