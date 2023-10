Valle d'Aosta oltre le attese: presenze superiori al 2019

13:34

Numeri da record per la Valle d’Aosta. I primi nove mesi del 2023, infatti, raccontano di un +6% sulle presenze rispetto al 2022, e di un +3% rispetto al 2019. “Si tratta di risultati importanti -commenta Anna Maria Careri, dirigente della Regione -. Siamo a un +17% di presenze rispetto alla media del decennio ante-covid”.

Questi traguardi sono frutto di una serie di azioni poste in essere dalla Regione, non soltanto con un presidio costante sul mercato Italia ma anche sui principali mercati esteri, grazie al lavoro di una serie di agenzie di comunicazione che agiscono direttamente sul trade.



“Stiamo lavorando per attrarre il turismo anche fuori dai periodi canonici - conclude Careri -. Siamo Regione europea dello sport, puntiamo sul turismo sostenibile e sulle nostre peculiarità culturali”. G. G.