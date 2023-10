A Movieland è tempo di Halloween: gli eventi in programma

16:24

È tempo di Halloween a Movieland-The Hollywood Park. Da sabato il parco a tema cinematografico di Lazise si popolerà di mostri e fantasmi per celebrare la notte delle streghe.

Diversi anche gli appuntamenti in programma. Il 21 e 22 ottobre si inizierà con i ‘Days of the Ghosts’, giorni in cui i fan degli acchiappafantasmi potranno avere incontri ravvicinati con alcuni personaggi del famoso film. Il 28 ottobre sarà la volta dei demoni di ‘Krampus’; mentre il 31 ottobre si chiuderà con l’Halloween Night. Il parco sarà aperto dalle 10 a mezzanotte con caratterizzazioni, Dj set ed eventi speciali che trasformeranno Movieland in un set da film horror.



Per il tutto il mese e durante gli eventi, non mancheranno attività per grandi e piccini, tra cui ‘Labyrinth with Granny’; ‘Monster Chef’; ‘Truccabimbi…da paura’ e ‘Dolcetto o Scherzetto?’.



Torna inoltre l’extreme experience ‘Asylum - Katharina’s Revenge’, un percorso horror con attori, riservato ai maggiorenni, che metterà in scena situazioni ed interazioni con il pubblico particolarmente ‘forti’.