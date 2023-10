Bollino di qualità ai film che promuovono l’Italia, l’idea di Enit e Ministero

19:32

Un bollino di qualità ai film che promuovono il turismo e l’Italia nel mondo. È questa l’idea alla base di ‘Viaggio in Italia’, bollino di qualità attribuito a una selezione di film che partecipano alla Festa del Cinema di Roma e realizzato da Enit e Ministero del Turismo.

Il bollino verrà attribuito a una selezione di film che meglio valorizzano il territorio, e sarà visibile all’interno della scheda dedicata a ciascun film selezionato e inserito all’interno del catalogo del programma ufficiale della Festa. Le pellicole che rappresentano e promuovono il territorio italiano con il marchio Enit saranno visibili all’interno del catalogo e del programma ufficiale della Festa sulla selezione di film individuati. Enit e la Fondazione Cinema per Roma consegneranno anche una targa a un film scelto tra quelli che riportano il marchio cinema-Enit indicato dalla giuria presieduta e composta da Italian Film Commission.



“Un film è sempre l’inizio di un viaggio - dice il ministro Daniela Santanché -. Le immagini e i racconti esercitano un grande potere attrattivo ed empatico, e risultano la chiave giusta per promuovere il turismo. Prende, infatti, sempre più piede la tendenza a scegliere come meta delle vacanze una località conosciuta attraverso il piccolo o il grande schermo. Ed è anche grazie al cinema che l’Italia, attraverso pellicole come ‘La dolce vita’, è apprezzata in tutto il mondo. Un trend che si sta rivelando molto efficace anche oggi”.



“Gli scenari dei film predispongono al viaggio e ne anticipano le emozioni. Legare cinema e luoghi d’Italia rappresenta un valido strumento di promozione dell’immagine italiana all’estero facendo leva su un linguaggio semplice, immediato, globale, pervasivo” conclude Ivana Jelinic, presidente e amministratore delegato Enit.