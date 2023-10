Umbria tutto l'anno: la destagionalizzazione all'insegna del turismo slow

di Paola Trotta

09:43

L'Umbria promuove la sua offerta turistica per autunno e inverno. Unica destinazione italiana ad essere entrata nei Best in Travel 2023 di Lonely Planet, la Regione rinnova l’offerta per weekend e soggiorni a tema ideali in ogni periodo dell’anno fra borghi, colline, città d’arte, possibilità di praticare sport outdoor e seguire percorsi per un turismo slow e sostenibile.

In particolare, enoturismo e oleoturismo offrono ampie potenzialità di sviluppo, valorizzando l’importanza dell’aggregazione dei territori.

La presidente della Regione Donatella Tesei ha messo in risalto come “la promozione della Regione in Italia e all’estero deva essere integrata nel più ampio posizionamento della destinazione Italia con tutte le sue regioni, pur evidenziando i tratti di unicità e specificità del Cuore verde d’Italia”.



Il vice presidente con delega all’agricoltura Roberto Morroni ha aggiunto: “Lavoriamo in stretta sinergia tra turismo e agricoltura. Sono innumerevoli le connessioni che legano questi due mondi ed è fermo proposito di questo governo regionale capitalizzare queste connessioni”.

Da sinistra, Paola Agabiti, Donatella Tesei, Roberto Morroni.