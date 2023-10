Ryanair investe su Bari e Brindisi, tre aerei e 40 rotte per l’inverno

12:20

Un investimento complessivo di 300 milioni di dollari. Questo l’impegno di Ryanair in Puglia, dove opera da 19 anni. La low cost ha presentato oggi l’operativo invernale degli aeroporti della regione, che prevede il posizionamento di 3 aeromobili (2 a Bari e 1 a Brindisi) e un’offerta di 40 rotte.

In particolare, il vettore irlandese prevede un aumento delle frequenze su 6 destinazioni popolari per i city break, tra cui Madrid, Malta e Budapest.



"Ryanair è lieta di annunciare l’operativo per la Puglia per l’inverno ‘23, con 40 rotte totali verso destinazioni entusiasmanti, incluse Londra, Parigi, Valencia, Roma e molte altre ancora per offrire ai nostri clienti pugliesi una scelta più ampia per le loro vacanze invernali – ha commentato Mauro Bolla, head of Communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania -.L’impegno di Ryanair permetterà di avere 3 aerei basati in Puglia, che rappresenta un investimento di 300 milioni di dollari e sostiene oltre 4.350 posti di lavoro. Nel 2023, il traffico di Ryanair salirà a 5,7 milioni di passeggeri in viaggio da e per la Puglia, sostenendo la crescita a lungo termine della regione e fornendo la spinta tanto necessaria all’economia turistica locale. Questa partnership a lungo termine con Aeroporti di Puglia - ha aggiunto - sottolinea la fiducia nella capacità di Ryanair di promuovere ulteriore crescita e opportunità di lavoro nella regione".



Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, ha commentato: "La volontà di Ryanair di consolidare la propria presenza in Puglia e di incrementare per la winter le frequenze dei collegamenti operati da e per la Puglia è un segnale di grande positività in un contesto segnato da grandi incertezze, soprattutto a livello internazionale".