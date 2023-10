Fondo cammini religiosi: attiva la piattaforma per l’invio delle domande

12:06

È attiva la piattaforma per l’inoltro delle domande per il Fondo cammini religiosi. Da ieri è possibile presentare le istanze per l’assegnazione delle risorse stanziate dal Ministero del Turismo per lo sviluppo dell’offerta turistica dei cammini religiosi italiani, complessivamente 4,5 milioni di euro.

Pubblicità

Le domande possono essere presentate fino alle 12 del 13 novembre 2023, utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica, accessibile tramite Spid/Cie e raggiungibile a questo link.



Eventuali richieste di chiarimento possono essere inoltrate all’indirizzo e-mail camminireligiosi@ministeroturismo.gov.it oppure inviate direttamente sulla piattaforma, tramite l’apposita funzione di supporto.