Puglia: Cammini e itinerari culturali per destagionalizzare l'offerta

di Paola Trotta

16:28

La Regione Puglia punta sulla valorizzazione dei Cammini in un’ottica di turismo ecosostenibile.

“Le recenti esperienze nel campo della promozione turistica del territorio della Puglia impongono di operare in modo integrato tra i settori della cultura, del turismo e dello sviluppo locale in un’ottica di sostenibilità. In tal senso i Cammini e gli itinerari culturali permettono lo sviluppo del turismo sostenibile, valorizzando paesi di piccole e medie dimensioni e coinvolgendo associazioni locali, volontari, comuni, regioni, università” conferma Angelofabio Attolico, del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Regione Puglia e referente per Cammini e Itinerari Culturali.



“Per questo – aggiunge Giovanni Sportelli referente per il tema dei Cammini e degli Itinerari Culturali della Regione Puglia - per raggiungere gli obiettivi strategici della diversificazione e della destagionalizzazione del prodotto turistico, la Puglia ha investito negli ultimi anni nella strutturazione dei Cammini sul modello delle Cultural Routes europee”.

Nella foto, Angelofabio Attolico e Giovanni Sportelli.